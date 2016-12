Mariah Carey chante pour Bryan Tanaka et ses amis "All I Want for Christmas Is You"

Ce n'est évidemment pas la première fois que Mariah interprète ce classique de Noël. Plus récemment, la diva et plein d'autres stars, dont Demi Lovato , Chris Martin et Gwen Stefani ont interprété la chanson au cours d'un fameux Carpool Karaoke avec James Corden .

Assis à une table couverte de pétales de roses et de bougies allumées, Mariah a dégusté un steak, un tartare de thon et un sundae. D'après notre source, à un moment, la chanteuse s'est emparée des quatre douzaines de roses éparpillées sur la table avant de les lancer en l'air en chantant "All I Want for Christmas Is You" qu'on entendait en fond sonore.

A video posted by Elizabeth Suarez (@elisuamoda) on Dec 18, 2016 at 3:44pm PST

