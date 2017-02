Khloe fährt fort: "In Revenge Body treffe ich auf Menschen, die verzweifelt sind und ihr Leben verändern wollen. Ich stelle ihnen mein Team, bestehend aus Fitnesstrainern, Ernährungsberatern und Beauty-Experten, zur Seite und sobald ihre Transformation geglückt ist, werden sie sich an derjenigen Person rächen, die sie in der Vergangenheit am meisten verletzt hat.

Khloe Kardashian hat ihr Leben verändert, jetzt möchte sie, dass auch Andere ihr Leben verändern und begleitet sie dabei in ihrer neuen Serie "Revenge Body with Khloé Kardashian". In ihrem neuen Video erklärt Khloé, dass ihr eigener Fitness Trip sie dazu inspiriert hat, auch anderen Menschen zu helfen.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕