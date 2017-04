"Nichts davon ergibt einen Sinn", sagte Kris. "Alles, was sie sagt, ist erfunden. Warum muss alles so sein, dass sich Kris wie eine Zicke und ein A****loch verhält? Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so wütend und enttäuscht von jemandem."

Währenddessen erhielt Kris eine erste Kopie von Caitlyn Jenners Memoirenbuch "The Secrets of My Life" . Doch nachdem sie es gelesen hatte, war sie sehr traurig darüber, was man über sie geschrieben hatte.

"Es ist ohne Zweifel für mich, dass ich sie liebe und mit ihr zusammen sein will, also werde ich nicht einfach aufgeben", sagte Rob zu Kim und Kourtney Kardashian . Dazu ergänzte er: "Wir arbeiten beide an uns selbst. Ich muss viele Sachen in meinem Leben klären, unabhängig von ihr oder irgendjemand Anderen. Punkt. Man kann nicht jemandem sagen, wie er sein Leben leben soll. Man muss selbst die Erfahrung machen."

In der aktuellsten Folge von Keeping Up With the Kardashians ging es hauptsächlich um Rob Kardashian s On-und-Off-Beziehung mit frisch gebackener Mama Blac Chyna. Zu Besuch in einem von Kylie Jenner s Häusern, gerieten die beiden in einen heftigen Streit. Danach äußerten Kris Jenner und die Schwestern ihre Gedanken und Sorgen rund um Robs physisches und gesundheitliches Befinden.

