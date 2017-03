Kourtney Kardashian und Scott Disick's Beziehung steht ebenfalls im Fokus, nachdem Kim herausgefunden hat, dass Scott eine andere Frau zu ihrem Familienurlaub in Costa Rica mitgebracht hat. Scott gesteht daraufhin, dass er "sexsüchtig" sei, bevor Kourtney ihm erklärt "It's never going to work out."

Der Clip beinhaltet außerdem Kim's emotionale Reaktionen auf Kanye West's Konzert-Abbruch im November letzten Jahres. "He walked off the stage after three songs,"erklärt sie. Danach habe der 36 jährige am Telefon geschluchzt während sich Kris Jenner sorgt. "As a mom, you want to keep your kids safe," offenbart sie.