Die übersinnliche Reise geht weiter – Im April kehrt Hollywoods begehrtestes Medium Tyler Henry zurück zu E!

Bereits in jungen Jahren entdeckt Tyler Henry nach dem Tod seiner Großmutter sein außergewöhnliches Talent: Als Medium kann er eine Verbindung mit dem Jenseits herstellen. In der Reality-Hitshow „Hollywood Medium" des Pay-TV Senders E! Entertainment setzt er diese Fähigkeit ein und nimmt gemeinsam mit den angesagtesten Stars Hollywoods Kontakt zu ihren verstorbenen Liebsten im Jenseits auf. In dieser Staffel begeben sich Stars wie Megan Fox, La Toya Jackson und der „Big Bang Theory" Darsteller Jim Parson in die hellseherischen Hände von Promi-Medium Tyler Henry. In zehn hochemotionalen Episoden verblüfft das 22-jährige Medium mit überraschenden Botschaften aus dem Jenseits und zieht so nicht nur die Stars, sondern auch die Zuschauer in seinen Bann.

