Gewinne eine ultimative E! Glambox für deine glamouröse Red Carpet Party

„Live from the Red Carpet: The 2018 Academy Awards" am 4. März um 23:00 Uhr exklusiv auf E! Entertainment

Das Moderatorenduo Giuliana Rancic und Ryan Seacrest berichtet LIVE vom Roten Teppich der Oscars 2018. Wer wird am Ende jubeln und wer enttäuscht leer ausgehen? Giuliana und ihr Co-Host begrüßen die Lieblings-Promis vor der wichtigsten Preisverleihung des Jahres und finden heraus, worüber in Hollywood gesprochen wird.

Über „Live from the Red Carpet"

Passend zum Erfolgsformat „Live from the Red Carpet: The 2018 Academy Awards" am 4. März um 23:00 Uhr auf E! Entertainment, verlosen wir die exklusive E! Glambox, die alles beinhaltet, was man für einen glamourösen Red Carpet Abend mit Freunden benötigt:

