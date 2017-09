Riccardo's Dream Date: Die E! Eigenproduktion mit Star-Blogger Riccardo Simonetti

Ein Tattoo mit dem Schriftzug „Superstar" an Riccardo Simonettis Handgelenk soll ihn immer daran erinnern, seinen Traum nie aus den Augen zu verlieren. Der 24-jährige Wahl-Berliner, der sich selbst als „hoffnungslosen Träumer" bezeichnet, lebt seinen Traum vom „Starlet on the Rise" wie kein anderer. Er zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Bloggern Deutschlands und ist ein echter Social-Media-Star. Auch in der neuen deutschen Eigenproduktion von E! Entertainment dreht sich alles um Träume. In „Riccardo's Dream Date" verbringt Riccardo Simonetti in insgesamt fünf Episoden ein „Traumdate" mit deutschen Prominenten. Mit Stars wie Kostja Ullmann, Jenny Elvers oder Nikeata Thompson spricht er über Träume und erfüllt ihnen einen ganz persönlichen Wunsch.

