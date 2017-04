8. Jeder Teilnehmer hat ein Recht auf Auskunft über die Nutzung seiner personenbezogenen Daten. Auf Verlangen wird ihm NBC Universal jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er den Teilnehmer betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilen. Hierzu genügt eine E-Mail an kontakt-e@nbcuni.com . Begehrt der Teilnehmer in diesem Zusammenhang vor Abschluss der Gewinnspiels die Löschung seiner Daten, so endet die Teilnahme an diesem. Mögliche Gewinne verfallen. Es gilt im Übrigen die Datenschutzerklärung von http://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-german Bitte auf Senderseite Datenschutz verlinken:

5. Am Ende des Veranstaltungszeitraums wird unter allen Teilnehmern, die die Frage richtig beantwortet haben, ein 200 EURO Gutschein für den Einrichtungs-Online-Shop Pure Velvet verlost. Der Gewinner wird binnen 2 Wochen ab Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt. Für die Einlösung des Gutscheines gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops Pure Velvet, einzusehen unter https://www.purevelvet.at/agb/ . Der Gutschein kann bis 10.05.2027 eingelöst werden. Versandkosten können nicht über den Gutschein abgerechnet werden. Nur die registrierte E-Mail-Adresse ist gewinnberechtigt. Die Weiterleitung einer Gewinn-E-Mail an Dritte zur Einlösung führt zum Verlust des Gewinns. Dem Teilnehmer obliegt die korrekte Angabe seiner persönlichen Daten. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 72 Stunden nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. NBC Universal darf den Gewinn verweigern, wenn der Teilnehmer falsche Angaben gemacht hat oder auf irgendeine andere Art und Weise die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels verletzt hat oder nicht erfüllt.

4. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenfrei und im Zeitraum vom 19.04.2017 bis zum 10.05.2017 (23:00 Uhr CET) möglich. Es gibt eine Frage mit drei Antwortmöglichkeiten. Die Teilnahme erfolgt durch Ankreuzen einer Antwortmöglichkeit, der Eingabe der Teilnahmeinformationen in die dafür vorgesehenen Eingabemaske und der Akzeptanz dieser Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur über die angegebenen Teilnahmeformen innerhalb der Teilnahmefrist möglich, eine telefonische (Festnetz, Mobil, SMS) oder postalische Teilnahme ist ausgeschlossen. Für die Richtigkeit von Absenderadressen ist der Teilnehmer verantwortlich.

