MOËT & CHANDON GRAND SCORES

Best Original Music for a Series: Victor Reyes für "The Night Manager"

Im Rahmen der Verleihung der Grand Scores an die Preisträger, erlebten die Gäste an diesem Abend auch eine grandiose Show: sozusagen zum „Aperitif" und als Einstimmung auf die Grand Scores trat der Influencer André Hamann mit seiner Band Faelan auf. Während der Award-Show präsentierte das Deutsche Filmorchester Babelsberg mit 60 Musikerinnen und Musikern ein Medley aus berühmten Filmklassikern und eine grandiose Interpretation von „Writings on the Wall" („James Bond") zusammen mit der Sängerin Marzenka Nowinski. Den umjubelten Show-Act lieferte zum Abschluss die britische Sängerin Anne-Marie. Sie war im vergangenen Jahr mit 4,5 Millionen verkauften Singles und einer Nominierung für den MTV European Music Award die erfolgreichste, weibliche Newcomerin. Dieses Jahr ist sie bereits jetzt in vier Kategorien für die Brit-Awards im Februar nominiert. Ihr Auftritt sorgte bei den Gästen für frenetischen Applaus und eine fantastische Stimmung.

Am Donnerstag Abend, den 3. Februar 2017, hieß es wieder „Vorhang auf für großes Kino mit großem Orchester". Jens Gardthausen, CEO von Moët & Chandon in Deutschland, und ECSA Präsident, Alfons Karabuda, begrüßten rund 250 geladene Gäste. Sie erlebten eine glamouröse Award-Show und feierten anschließend eine ausgelassene Party im Umspannwerk am Alexanderplatz in Berlin.

