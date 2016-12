So sieht James Franco als Beyoncé aus

Letzten Monat channelte er seinen Riff Raff —erstmals gesehen in Spring Breakers—mit einem Musikvideo mit dem Titel "Only in America."

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Bey spaziert in dem Video mit einem Baseballschläger die Straße entlang und zerstört alles, was ihr in den Weg kommt.

Der Schauspieler wurde Anfang der Woche in Los Angeles fotografiert, in einem Look den wir so von ihm nicht kennen. Er trug ein langes, gelbes Kleid mit Rüschen und ein Bandanna um den Kopf. Irgendwie erinnert uns das sehr an Beyonce 's "Hold Up" Musikvideo...

