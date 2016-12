Kim Kardashian und Kanye West zum ersten Mal seit Monaten wieder gemeinsam gesichtet

"They were very sweet together and were very much together", erklärte die Quelle. "They are going through a lot but from what it seems like they are doing it together and getting through it. It's been a very rough year for her."

Ein anderer Insider bestätigte, dass es den beiden als Paar gut geht. "Just because the paparazzi don't see him, they're like, 'Oh, Kanye's not with Kim anymore.' That's bulls--t'", sagte die Quelle.

Seit ihrem Überfall in Paris ist Kim sehr zurückhaltend, was öffentliche und Social Media Auftritte angeht. Zuletzt wurde sie kurz nach dem Überfall mit Kanye un New York fotografiert.